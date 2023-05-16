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НовостиОбщество16 мая 2023 11:52

СК провел обыски в министерстве экологии Челябинской области

Рассказываем, с чем связаны проверки
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
В Минэкологии провели выемку документов

В Минэкологии провели выемку документов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве экологии Челябинской области во вторник, 16 мая, прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета провели выемку документов, которые касались деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минэкологии региона.

— Работа министерства экологии Челябинской области продолжается в обычном режиме, оказывается содействие правоохранительным органам, — прокомментировали КП-Челябинск в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что им не поступала информация об обысках.

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