СК провел обыски в министерстве экологии Челябинской области

В Минэкологии провели выемку документов Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве экологии Челябинской области во вторник, 16 мая, прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета провели выемку документов, которые касались деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минэкологии региона.

— Работа министерства экологии Челябинской области продолжается в обычном режиме, оказывается содействие правоохранительным органам, — прокомментировали КП-Челябинск в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что им не поступала информация об обысках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru