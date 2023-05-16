В Челябинске возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли склада

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске возбудили уголовное дело после обрушения кровли склада на улице 2-й Потребительской. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч.1 ст.216 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных лиц, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Во время обрушения крыши травмы получили четверо рабочих. Они занимались ремонтными работами. Всех пострадавших после ЧП госпитализировали.

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