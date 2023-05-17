Житель Челябинска купил алкоголь и сигареты на 1,8 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Челябинец хотел заработать на нелегальной торговле сигаретами и алкогольными напитками. Но крупные партии приобретенного для перепродажи товара у него изъяли полицейские.

Запасы были столь велики, что для их хранения потребовалось сразу два склада, вернее, арендованный склад и гараж. На 5,3 тыс. бутылок и 1,7 тыс. пачек сигарет не было необходимых акцизных марок. Общую стоимость изъятых товаров в полиции оценили в 1,8 млн рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, немаркированные бутылки и табачные изделия 40-летний мужчина планировал продавать не только на Южном Урале, но и в соседних регионах. Теперь сделки не состоятся. С горожанина взяли обязательство о явке, в отношении мужчины возбудили уголовное дело об обороте немаркированной продукции.

Ранее в Челябинской области замдиректора ритуальной фирмы осудили за заказ прострелить ногу конкуренту.

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