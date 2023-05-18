В Челябинском микрорайоне Чурилово к осени построят две новые дороги

Фото: администрация Челябинска

К осени 2023 года в Челябинске достроят улицы 2-ю Эльтонскую и 3-ю Эльтонскую. Об этом заявили в мэрии.

— Подрядчиком с опережением графика осуществляются все мероприятия, предусмотренные контрактами, — рассказал о работах на обеих улицах новый глава челябинского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Четырехполосную дорогу на 3-й Эльтонской строят с нуля. Она обеспечит дополнительный выезд на проспект Давыдова. Под будущей дорогой уже проложили ливневку, обещают добавить фонари, велосипедные дорожки и тротуары. Также планируют поставить восемь остановок общественного транспорта и светофор.

По 2-й Эльтонской жителям Чурилово уже разрешили ездить, хотя там уложен только нижний слой асфальта. Завершить ремонт двухполосной дороги планируют к концу лета. Потребуется обустроить тротуары, и велодорожки. Вдобавок рядом с проезжей частью высадят 270 деревьев и около 4 тыс. кустов.

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