Челябинцев приглашают на большой городской семейный фестиваль

Отдохнуть всей семьей в центре города с пользой для ума и тела станет возможным на городском семейном фестивале «Пикник на Алом». 21 мая с 10:00 до 20:00 челябинцев приглашают приятно провести время: посетить мастер-классы, послушать хорошую музыку и вкусно поесть.

В рамках городского фестиваля «Пикник на Алом» состоится День открытых дверей Дворца пионеров и школьников им. Н.К Крупской. Педагоги учреждения презентуют свои образовательные программы. Родители и дети смогут построить башни, изготовить кукол и украшения, снять стресс с психологической службой, найти артефакты и стать участниками спортивных состязаний. Тематика интерактивных площадок широка и разнообразна: астрономия, археология, авиамоделирование, легоконструирование, живопись и дизайн одежды.

В формате лектория пройдет встреча с челябинскими учеными. Спортивные состязания, показательные выступления фехтовальщиков также входят в программу праздника.

Инициатива проведения фестиваля «Пикник на Алом» нашла поддержку в лице губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой. Поддержал фестиваль и Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив «2020».

Участниками уже ставшего традиционным городского фестиваля «Пикник на Алом» станут около 7 000 челябинцев.

Дата и время: 21 мая 2023 года с 10:00 до 20:00, сквер «Алое поле», территория перед административным корпусом Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (Челябинск, Свердловский пр., 59), Площадь разведчиков, трасса для картинга (со стороны ул. Красная).

Сообщество во «ВКонтакте»: vk.com/aloefest

Контактное лицо: Алина Завьялова, 8 904 303-58-10