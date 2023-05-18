Проект строительства 24-этажного дома возле Торгового центра в Челябинске прошел публичные слушания

Компания-застройщик настроен на диалог с жителями микрорайона. Фото: Дарья АНТОН

Проект по строительству в Челябинске 24-этажного многоквартирного дома на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц, напротив Государственного архива, прошел публичные слушания. Ранее застройщик «Третий автобусный парк» планировал возвести рядом с ЖК «Святогор» доходный дом, где жилье сдавалось бы под аренду по договору у государства. Но, по видимому, от задумки отказались. В настоящий момент в планах у компании возвести высотку со встроенными помещениями обслуживания, парковкой на 120 машиномест. Обязательным условием является благоустройство территории.

У жителей микрорайона скопилось большое количество вопросов к застройщику. Людей волновало, как повлияет возведение дома на транспортную ситуацию, хватит ли мест на парковках для будущего дома, как будет облагорожена территория. Примечательно, что представители компании настроены на диалог и сотрудничество с местными жителями. Поэтому пообещали доработать возникающие вопросы и даже включить жильцов в соучастники проекта, чтобы вместе найти компромиссы.

– За последнюю неделю мы провели с жителями микрорайона несколько встреч, в том числе и с главой города Натальей Котовой. Договорились, что подпишем соглашение, где закрепим их право принимать участие на стадии рабочего проектирования. Мы, как застройщики, нуждаемся в благоприятной среде вокруг здания. Поэтому во время соучастного проектирования будем обсуждать различные вопросы, – отметил представитель компании «Третий автобусный парк».

По вопросу транспортной нагрузки жильцов поспешил успокоить доцент кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Николай Горяев, непосредственно принимавший участие в разработке схемы предполагаемого транспортного потока на пересечении Свердловского проспекта и улицы Работниц.

– Мы разработали транспортную модель с использованием специализированного программного обеспечения. С учетом предполагаемого добавления интенсивности транспортного потока средняя задержка увеличится на 0,2 секунды на каждый автомобиль. Однако мы предлагаем возможное решение этой проблемы – перекресток нуждается в изменении светофорных циклов. Если их настроить иным образом, произойдет сокращение задержки на 2 секунды. Здесь нет значимой проблемы, – сообщил Николай Горяев.

Обсуждение проекта прошло спокойно, жители выразили поддержку и надежду на то, что примут участие в дальнейшей работе, а после возведения многоэтажного дома у микрорайона появится коммерческая инфраструктура, которой сейчас очень не хватает.

По итогам публичных слушаний проект был рекомендован к утверждению.

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