На Алом поле в Челябинске устроят десятичасовой семейный фестиваль

Фото: Дворец пионеров и школьников

В Челябинске 21 мая состоится семейные фестиваль «Пикник на Алом». Горожане смогут заняться творчеством, поиграть, расширить кругозор или даже понаблюдать за соревнованиями фехтовальщиков. Программа очень насыщенная, мероприятия будут проходить с 10:00 до 20:00.

Фестиваль организует Дворец пионеров и школьников имени Н. Крупской. Родителям и детям предлагают не только отдохнуть, но также познакомиться с педагогами и выбрать занятия на следующий учебный год.

Начать учиться новому можно будет прямо на фестивале. Для этого устроят мастер-классы по фотографии, изготовлению необычных картин и сувениров, монотипии, основам китайского языка и игре в гольф.

Родителей приглашают на лекцию психолога о том, как помочь ребенку стать более самостоятельным.

Клуб геологов организует выставку камней, а студия моды — показ коллекций «Городские истории», «Многоликие воды России» и «Ансайклинг по-русски».

Самые юные участники фестиваля посетят интерактивную площадку «Игры древних детей».

Состоится открытое первенство по фехтованию, а спортсмены из клуба «Челбаскет» проведут зарядку для всех желающих.

Полный список мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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