Житель Златоуста потерял ключи, решил попасть в свою квартиру через окно и застрял на стене многоэтажки

Мужчина не нашел ключи и хотел без лишнего шума вернуться домой, но в итоге устроил переполох Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области спасли мужчину, который застрял на фасаде жилого дома. Житель Златоуста цеплялся за стену на приличной высоте и не мог сдвинуться с места, так как его ногу зажало между домом и газовой трубой.

Спасателей ночью 22 мая вызвали очевидцы.

Выяснилось, что златоустовец потерял ключи от собственной квартиры. Стояла ночь, и мужчина решил не беспокоить близких, а тихонько вернуться домой через окно. Но на высоте второго этажа нога незадачливого верхолаза соскользнула и прочно застряла в щели между стеной и трубой.

Попытка попасть домой могла бы оставить всех соседей без газа. Но в итоге горожанина удалось вызволить, не повредив трубу.

— Поддерживая мужчину одновременно с двух сторон (снизу с трехколенной лестницы и сверху из окна), спасатели помогли освободить ногу и подняли пострадавшего в квартиру, – рассказали в региональной поисково-спасательной службе. Освобожденного мужчину осмотрели. Оказалось, что ночное приключение обошлось без травм.

Ранее в Челябинской области полицейский помог спасти погибавшую от голода собаку.

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