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НовостиОбщество22 мая 2023 15:35

Мэрия Челябинска предупредила об изменении цвета воды в жилых домах

Администрация Челябинска: с 23 по 27 мая может измениться цвет водопроводной воды
Ян Стоев
Ян Стоев
Челябинцев предупредили об изменении цвета воды

Челябинцев предупредили об изменении цвета воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске с 23 по 27 мая может временно измениться цвет водопроводной воды. Об этом предупредили в городской администрации.

— Из-за ремонтных работ на очистных сооружениях и строительства станции ультрафиолетового обеззараживания на этой неделе в домах города может меняться цвет воды, — уточнили в мэрии.

Работы будут вестись на водоводе, который питает Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы. Если цвет воды поменяется, то ситуация стабилизируется в течение 1-2 суток. В случае возникновения вопросов власти просят обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону 214-00-14.

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