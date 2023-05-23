Шел по мосту, увидел плывущее по течению тело: в Магнитогорске возле набережной обнаружили труп

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске в реке Урал случайно нашли мертвое человеческое тело.

Изрядным стрессом для одного из горожан обернулась прогулка по улице. Мужчина шел по мосту через реку Урал и заметил, что по течению плывет нечто, пугающее похожее на неподвижного человека.

Горожанин срочно вызвал экстренные службы. Реку обследовали с лодки.

— У набережной в 50 метрах от берега было действительно обнаружено тело погибшего мужчины, которое транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Личность погибшего пока не установили. В полиции также стараются выяснить обстоятельства и время смерти мужчины.

Напомним, накануне в Челябинской области погиб молодой человек, неудачно нырнувший в реку с высокого моста.

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