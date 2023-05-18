Дмитрий Медведев посетил Челябинскую область

Фото: t.me/chelyabushka.

В Челябинскую область сегодня заехал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Как уточняется, ради заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованного вооружения и военной техники. Об этом сообщает паблик «Челябушка».

С собравшимися чиновниками, а затем и с подписчиками в соцсетях он поделился соображениями по поводу инвестиций в наращивание мощностей оборонных заводов. Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволят увеличить поставки армии необходимых образцов, уверен зампред.

— Почему именно Челябинская область выбрана местом встречи? Во-первых, это не единственное такое мероприятие по линии Совбеза: в феврале его глава Николай Патрушев проводил здесь совещание по технологическому суверенитету. Зарекомендовали себя, — рассуждают авторы канала. — Во-вторых, в регионе сосредоточено несколько промплощадок, связанных с военным госзаказом, и за его исполнением федеральные власти пристально следят.