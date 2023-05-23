Водитель грузовика получил 2 года колонии за смерть отца пятерых детей в ДТП

Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области вынесли приговор водителю грузовика, по вине которого погиб 40-летний мужчина. ДТП случилось 26 ноября 2022 года на трассе М-5. 55-летний водитель автопоезда не успел вовремя остановиться и врезался «Ладу», которая стояла в пробке.

После удара легковушка врезалась в стоящий перед ней полуприцеп и оказалась буквально зажата. Внутри находился 40-летний водитель, который получил серьезные травмы. Его госпитализировали, но спасти не удалось. У мужчины на тот момент остались 5 малолетних детей и беременная супруга.

— Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru