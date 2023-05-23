В Челябинской области из-за буровзрывных работ перекроют участок трассы М-5

Водителям легковушек разрешать поехать в объезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ашинском районе Челябинской области в четверг, 25 мая, закроют участок трассы М-5. Из-за буровзрывных работ водителям будет недоступен отрезок автодороги с 1565 по 1576 км. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», там ведется реконструкция трассы.

Буровзрывные работы будут вестись с 10:00 до 13:00 часов. На время ограничений водителям легковушек разрешат поехать в объезд по муниципальной дороге Аша-Миньяр-Сим.

— Схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легковых автомобилей. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен, — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Буровзрывные работы будут проводиться каждый четверг вплоть до 1 октября. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

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