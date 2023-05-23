В Челябинске ограничат продажу алкоголя в день проведения последнего звонка

Некоторые выпускники с размахом празднуют окончание школы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В день проведения последнего звонка в Челябинске введут ограничения на продажу алкоголя. Купить спиртное нельзя будет в центре города и других местах, где обычно отдыхают выпускники. Об этом КП-Челябинск сообщили в городской администрации.

— Управлением торговли администрации Челябинска совместно с органами полиции проведена встреча с представителями торговых предприятий, которым напомнили о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия. Трем предприятиям торговли, расположенным в местах традиционных массовых гуляний выпускников, рекомендовано 25 мая ограничить продажу алкоголя с 14:00 часов и до окончания дня, — рассказали в мэрии.

Напомним, на последних звонках в Челябинской области усилят меры безопасности. В каждом учебном заведении и в местах празднования будут дежурить полицейские.

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