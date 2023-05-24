Осталась неделя: у жителей Челябинской области есть возможность выбрать, какие скверы и дворы стоит благоустроить

Недавно благоустроили сквер у ДК "Станкомаш" в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды». У южноуральцев осталось не так много времени, чтобы высказать свое мнение. Опрос завершится уже 31 мая.

В Калининском районе Челябинска, например, предлагают на выбор четыре проекта. Благоустроить могут территорию у Теплотехнического института, парк Калининского района, перекресток улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной либо прогулочную зону на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской.

В Курчатовском районе можно проголосовать за создание сухого фонтана в сквере по улице Молодогвардейцев, благоустройство новой пешеходной зоны по проспекту Победы или Комсомольскому проспекту.

В Центральном районе предлагают разбить сквер у ТРК «Родник», у кардиоцентра, в микрорайоне Шершни либо в микрорайоне Сосновка.

Жители Тракторозаводского района могут проголосовать за благоустройство территории возле Первого озера в Чурилово (у дома на №73 по улице 2-й Эльтонской), а также за пространства у домов №146/1 по улице Танкистов, №7Б по улице Марченко или №4 по проспекту Ленина.

Волонтеры помогают собирать голоса. Фото из Тракторозаводского района Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Советском районе благоустроить могут сквер в поселке Смолино, сквер на улице Орджоникидзе, пешеходную зону на улице Свободы или площадку рядом с частным сектором и железнодорожной станцией Шершни.

В Металлургическом районе предлагают голосовать за обновление площадки напротив рынка «Михеевский», территории у дома №56 по улице 60-летия Октября, пространства у дома №14А по улице Богдана Хмельницкого, дворов у школы №141 и поликлиники ГКБ №6.

В Ленинском районе на голосование выдвинули благоустройство детской площадки в поселке Фатеевка, детской площадки в сквере ТЭЦ, зоны детского отдыха в парке «Плодушка», сквера на улице Тухачевского, а также территории около скульптурной композиции «Урал - каменная сказка России».

Проводится голосование и по области. Так, например, жители Кизильского района Челябинской области могут проголосовать за обновление центральной площади и устройство скейт-парка в селе Кизильском либо за благоустройство площадки у клуба в поселке Урал.

Выберите, какой двор, сквер, набережная или парк заслуживает благоустройства в первую очередь. Сделать это можно по ссылке. Для голосования потребуется регистрация на портале госуслуг. Своим мнением успели поделиться уже почти 600 тыс. жителей Челябинской области.

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