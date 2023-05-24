Главу города в Челябинской области оштрафовали за недобросовестные ответы на обращения жителей

Екатерину Васенину оштрафовали на 8 тысяч рублей. Фото: Администрация Каслинского городского поселения

В Челябинской области оштрафовали главу Каслинского городского поселения Екатерину Васенину. Причиной стали ее ответы на обращения жителей. Прокуратура провела проверку и выяснила, что глава допускает нарушения и слишком долго направляет свой ответ, также нарушаются сроки перенаправления обращения в другой орган.

В итоге против Васениной завели протокол по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» и оштрафовали на 8 тысяч рублей.

— По результатам рассмотрения представления прокурора два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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