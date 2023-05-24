Таких пазиков в городе еще не было: в Челябинске протестируют низкопольный автобус новой модели

Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинске испытают новый низкопольный автобус — Citymax-9, изготовленный «Павловским автомобильным заводом».

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, машину средней вместимости Челябинской области передала группа ГАЗ. В течение трех месяцев тестировать автобус будет МУП «Служба организации движения», затем решат, нужны ли в регионе другие автобусы той же модели.

Citymax-9 вмещает 77 пассажиров. Правда, большинству из них придется стоять: в салоне 25 сидячих мест. Зато автобус отличается от предыдущих пазиков повышенной площадью низкого пола.

Фото: Миндортранс Челябинской области

К полу вдобавок не крепятся ни сидения, ни поручни. Это оставляет больше свободного места в салоне и облегчает уборку.

Еще одна особенность автобуса — отсутствие «слепых зон» у водителя и большая площадь остекления. Через широкие окна пассажирам удобней будет смотреть на улицу.

Напомним, в 2023 году Челябинск получит в лизинг 15 больших низкопольных автобусов.

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