Оборвали телефоны: в Челябинске продлили акцию по бесплатной проверке родинок из-за наплыва желающих

Прием челябинцев продлили, чтобы все желающие успели проконсультироваться с врачом Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Бесплатно проверить родинки жители Челябинска смогут до 15 июня. Акцию в отделениях Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера продлили сразу на полмесяца. Причина — большой интерес челябинцев к диагностике.

Под родинку может замаскироваться меланома. Это опасное заболевание, но если его выявить на ранней стадии, шанс выздороветь — 90%.

Осматривать родинки горожан сперва хотели до 31 мая. Вот только после объявления о диагностике телефоны диспетчеров начали разрываться, столь многие горожане поспешили записаться на прием.

Шквал звонков захлестнул даже редакцию КП-Челябинск. Горожане не могли дозвониться до медиков и хотели узнать, что им делать.

КП-Челябинск в число организаторов медицинской медицинской проверки не входит. Тем не менее, мы обратились в областное министерство здравоохранения, чтобы выяснить, отчего у челябинцев не получается записаться на прием.

— На звонки в регистратуре отвечают два регистратора, — объяснили в минздраве. — Дозвониться сложно из-за большого количества звонков от желающих записаться на акцию, поэтому руководством ЧОККВД было принято решение о продлении акции до 15 июня.

Обращаться в кожно-венерологический диспансер по-прежнему можно по телефону 8-800-201-06-29. Для записи к специалисту нужно приготовить полис обязательного медицинского страхования и сообщить об участии в акции.

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