В Челябинске без воды остались 20 жилых домов из-за крупной коммунальной аварии

Коммунальная авария произошла на улице Академика Королева. Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / Vk.com

В Челябинске вечером 24 мая прорвало трубу на улице Академика Королева. Из-за коммунальной аварии затопило дороги и тротуары, также жильцы близлежащих домов начали жаловаться на отсутствие воды.

— Рабочие копали что-то около дома №23 на улице Академика Королева, а потом из люка хлынул поток воды, — рассказывают очевидцы в соцсетях.

Из-за коммунальной аварии без водоснабжения остались 20 жилых домов. В городской администрации сообщили, что последствия ЧП уже устраняются. Аварийные работы будут вестись до 5 часов утра.

По данным мэрии, без воды остались следующие жилые дома:

— ул. Бр. Кашириных, 163,165;

— ул. Академика Королева, 1-23;

— ул. Академика Сахарова, 2-14;

— ул. Университетская Набережная, 88-92.

До устранения аварии жителям северо-запада будут бесплатно доступны водоматы по следующим адресам:

—ул. Академика Королева, 45;

— ул. Братьев Кашириных, 160;

— ул. Академика Сахарова, 20;

— ул. 250 лет Челябинску, 77.

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