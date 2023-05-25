Самый успешный проект после Кировки: Текслер поручил расширить набережную в Челябинске

Алексей Текслер отметил набережную у «Мегаполиса» как успешный проект Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текстов поручил администрации Челябинска расширить сеть набережных на реке Миасс. Глава региона назвал набережную одним из самых успешных проектов со времен создания Кировки.

— За короткий период удалось создать новый пешеходный центр Мегаполиса. Нужно расширять сеть набережных на реке Миасс. Поручаю проработать это направление администрации Челябинска.

Также Алексей Текслер анонсировал создание новой набережной на озере Смолино:

— Завершаются переговоры с инвесторами, скоро приступим к стройке.

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