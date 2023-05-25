Полиция ведет розыск мужчины, напавшего на пенсионерку в лесу под Челябинском

Полиция составила фоторобот подозреваемого. Фото: соцсети

В лесу на территории челябинского микрорайона «Вишневая горка» произошло нападение на 62-летнюю пенсионерку. Женщина накануне гуляла на «тропе здоровье», когда на нее набросился неизвестный и попытался ее изнасиловать.

Сейчас злоумышленника ищет полиция. Был составлен его фоторобот: мужчина славянской внешности, среднего телосложения, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см.

— На поиск подозреваемого ориентирован личный состав ОМВД России по Сосновскому району. Содействие в проведении розыскных мероприятий оказывают сотрудники областного Главка МВД. Граждан, располагающих сведениями о мужчине, просят сообщать информацию в отдел полиции Сосновского района или позвонить по номерам 02, 102, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, мужчина в день преступления был одет в черные брюки на резинке и в темно-бордовую футболку.

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