В Челябинске на выходных изменится маршрут четырех троллейбусов

Движение троллейбусов будет ограничено до 29 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

На выходных в Челябинске изменится маршрут четырех троллейбусов. Причина – модернизация контактной сети на проспекте Ленина.

— С 27 мая до 29 мая закрывается движение троллейбусов на участке пр. Ленина от Свердловского пр. до кольца «Парка Гагарина». На период ограничений троллейбусы №10, 14, 17, 19 временно изменят свои маршруты, — уточнили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В качестве альтернативы горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №2, 4, 51, 64, 71 и 483. Для экономии проезда можно приобрести месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или купить единый пересадочный билет за 25 рублей по транспортной карте.

На выходных троллейбусы №10, 14, 17 и 19 будут курсировать по следующим маршрутам:

— №10. Солнечный берег — ул. Свободы — ул. Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег;

— №14. ЧМК — ул. Молодогвардейцев — ул. Братьев Кашириных (в оба направления);

— №17. ул. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ул. Труда — ул. Братьев Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Молдавская;

— №19. Первоозерный — ул. Свободы — ул. Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.

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