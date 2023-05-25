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НовостиОбщество25 мая 2023 13:45

В Челябинске на выходных изменится маршрут четырех троллейбусов

На проспекте Ленина будет вестись модернизация контактной сети
Ян Стоев
Ян Стоев
Движение троллейбусов будет ограничено до 29 мая

Движение троллейбусов будет ограничено до 29 мая

Фото: Андрей АБРАМОВ

На выходных в Челябинске изменится маршрут четырех троллейбусов. Причина – модернизация контактной сети на проспекте Ленина.

— С 27 мая до 29 мая закрывается движение троллейбусов на участке пр. Ленина от Свердловского пр. до кольца «Парка Гагарина». На период ограничений троллейбусы №10, 14, 17, 19 временно изменят свои маршруты, — уточнили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В качестве альтернативы горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №2, 4, 51, 64, 71 и 483. Для экономии проезда можно приобрести месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или купить единый пересадочный билет за 25 рублей по транспортной карте.

На выходных троллейбусы №10, 14, 17 и 19 будут курсировать по следующим маршрутам:

— №10. Солнечный берег — ул. Свободы — ул. Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег;

— №14. ЧМК — ул. Молодогвардейцев — ул. Братьев Кашириных (в оба направления);

— №17. ул. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ул. Труда — ул. Братьев Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Молдавская;

— №19. Первоозерный — ул. Свободы — ул. Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.

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