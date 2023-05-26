В Нагайбакском районе выбрали нового главу

Фото: администрация Нагайбакского района

Новым главой Нагайбакского района Челябинской области стал директор по качеству компании «Ситно» Егор Тимофеев. Об этом сообщили в районной администрации.

Руководителя выбрали на заседании районного Собрания депутатов 26 мая. Конкурсная комиссия одобрила троих кандидатов. Помимо Егора Тимофеева это были депутат Светлана Мамедалина и глава Переселенческого поселения Артем Матвеев. За первую проголосовали четыре депутата, за второго восемь, а Егор Тимофеев получил 12 голосов.

Артем Матвеев и Егор Тимофеев прошли во второй тур отбора. Тимофеева вновь набрал большинство голосов и получил должность главы района.

Новому руководителю 38 лет, он уроженец Магнитогорска. По образованию специалист по архитектуре и строительству, а также юрист. Работал в мэрии Магнитогорска, затем перешел в «Ситно».

Предыдущий лава Нагайбакского района Игорь Сурменев ушел в отставку после гибели ребенка из-за снега, свалившегося с крыши физкультурного комплекса.

Его предшественника Виталия Гайсина осудили за мошенничество.

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