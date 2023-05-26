Жители Челябинска, Копейска и Коркино будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции

Обновленные платежные документы начнут приходить в начале июня с начислениями за май. Это стало возможным после достижения договоренностей между ЦКС и Единым расчетным центром «Уралэнергосбыта» о печати квитанций и приеме платежей от жителей Челябинска, Копейска и Коркино силами ЕРЦ. На обслуживание ЕРЦ передано порядка 700 тысяч лицевых счетов потребителей из этих муниципалитетов.

Строка с начислениями за вывоз твердых коммунальных отходов в единой квитанции появится в новых квитанциях. Жители указанных территорий смогут оплатить данную коммунальную услугу по единому платежному документу, в который включены начисления и по другим коммунальным услугам. При этом отдельного платежного документа за услугу по обращению с ТКО не будет.

Где найти информацию по начислениям за услугу по обращению с ТКО?

Вся информация о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет размещена в единой квитанции расчетного центра «Уралэнергосбыт» по аналогии с другими компаниями. В верхней части указаны реквизиты ООО «ЦКС», лицевой счет, итоговая сумма к оплате, ниже – детализация расчетов. Внешне квитанция ЕРЦ «Уралэнергосбыта» не изменится, в ней лишь появятся дополнительные строки.

Как оплачивать услугу?

Оплатить вывоз мусора можно по единому QR-коду в квитанции. При сканировании кода в любом приложении банка клиент автоматически переходит на страницу Единого расчетного центра, где представлено большинство услуг, включенных в квитанцию. Сумму в каждой строке можно скорректировать по мере финансовой возможности на момент оплаты. Также оплата за вывоз мусора принимается в личном кабинете Единого расчетного центра, на странице безрегистрационной оплаты на сайте «Уралэнергосбыт» или в отделении Сбера. Деньги в полном объеме поступят на лицевой счет поставщика услуги. Возможность внесения оплаты напрямую региональному оператору также сохранится. Для этого потребители могут воспользоваться сервисом «Оплата без комиссии для физических лиц» на официальном сайте ЦКС по ссылке cks174.ru/oplata.

Где можно проконсультироваться по начислениям и вывозу мусора? Если возникли вопросы по квитанции, куда обращаться?

Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» взял на себя обязательства только по печати квитанций и приему платежей. По всем вопросам, связанными с начислениями или качеством предоставляемых услуг, необходимо обращаться в ООО «ЦКС». Телефон «горячей линии» ЦКС 8 (351) 200 33 83. Электронная почта для обращений граждан: info@cks174.ru. На официальном сайте компании есть также форма обратной связи, через которую можно направить обращение в ЦКС - cks174.ru/#feedback

Многие жители региона уже с прошлого года получают единую квитанцию за свет и вывоз мусора. Почему в Челябинске единые квитанции внедряются только сейчас?

Сначала единая квитанция внедрялась в небольших территориях, чтобы отладить все процессы - проверить эффективность и удобство для потребителей. Проект оказался успешным, его было решено распространить на самый большой муниципалитет региона - Челябинск, а также на города-спутники: Копейск и Коркино.

Включение начислений за услугу по обращению с ТКО в единую квитанцию ЕРЦ «Уралэнергосбыт» началось в мае прошлого года с Уйского района, который входит в состав Карабашского кластера. К ноябрю прошлого года такой подход был реализован во всех муниципалитетах данного кластера, а также во всех городах и районах Магнитогорского кластера за исключением самого города Магнитогорска. Также в ноябре единые квитанции были введены в оборот в большей части муниципальных образований, входящих во состав Челябинского кластера. И вот с мая текущего года точно такой же подход в выставлении счетов за услугу по обращению с ТКО будет применяться в Челябинске, Копейске, Коркино и поселке Роза.

Где можно узнать, что деньги за услугу оплачены?

На официальном сайте Центра коммунального сервиса есть специальный раздел с названием «Проверить начисления». В нем в любой момент можно узнать актуальную информацию (есть ли неоплаченная сумма, погашен ли платеж).

Почему было принято такое решение печатать единую квитанцию?

Во-первых, один платежный документ, в который включены все услуги, более удобен в плане оплаты. Потребитель может совершить оплату по единому QR-коду или реквизитам.

Во-вторых, немаловажен экологический аспект. В настоящий момент начисления за вывоз мусора более чем по 1,3 млн лицевых счетов будут приходить в единых квитанциях. Что позволит радикально сократить расход бумаги, которая использовалась для их печати. За год на печать этих платежных документов тратилось почти 16 тысяч пачек офисной бумаги формата А4. На изготовление такого количества бумаги целлюлозно-бумажной промышленности требуется переработать около 300 крупных деревьев ежегодно. Объединение коммунальных платежей в одном документе в буквальном смысле позволяет сберегать целые рощи. Таким образом, каждый потребитель, оплачивая коммунальные услуги по единому документу, пассивно участвует в улучшении экологии.

Какие функции выполняет ЦКС, какие переданы в ЕРЦ УЭС?

ЦКС также продолжает осуществлять начисления за услугу по обращению с ТКО, осуществляет прием населения. ЕРЦ будет печатать и доставлять квитанции, а также принимать оплату