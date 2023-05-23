В лагерях Челябинской области отдохнут более 180 тысяч детей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этим летом в Челябинской области будут работать 782 детских лагеря разных типов для отдыха и оздоровления южноуральцев. Это на 3 больше, чем в прошлом году. Такую цифру назвали на заседании межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних, где подвели итоги подготовки к летней оздоровительной кампании.

В этом году увеличилось количество лагерей с дневным пребыванием детей. По Челябинской области планируется провести 36 слетов и 410 походов. Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости планируется обеспечить более 180 тысяч детей.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что в период летней оздоровительной кампании должна быть обеспечена безопасность во всех детских лагерях.

— Безопасность детей — наш приоритет, этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание, — заявил Алексей Текслер.

Перечень охранных предприятий, которые будут обеспечивать безопасность детских оздоровительных лагерей, направят в ГУ МВД по Челябинской области и Росгвардию.