Два человека погибли в ДТП с переворотом в Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в аварии с перевернувшейся машиной погибли два человека. ДТП случилось ночью 27 мая в Карталинском районе.

Водитель с двумя пассажирами ехал по полевой дороге на ВАЗ-2112. В километре от поселка Центральный водитель не вписался в поворот. Машина опрокинулась.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, точную причину аварии сейчас стараются выяснить.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

На месте аварии погиб 31-летний пассажир. 30-летнего водителя увезли в больницу, но вскоре он умер на руках у врачей.

47-летний пассажир остался жив, но получил травмы. Сейчас он в больнице.

Напомним, накануне в другом ДТП с переворотом погиб 30-летний житель Челябинской области.

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