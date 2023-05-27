В Челябинске бездомного, который выбросил новорожденную девочку в мусорный бак, отправили в СИЗО

Ребенка нашли среди мусора. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске отправили в СИЗО отца, выбросившего новорожденную дочку в мусорный бак. Такое решение принял Центральный районный суд города.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 39-летний бездомный пробудет под стражей минимум два месяца. Его обвиняют в покушении на убийство младенца.

Мужчина признал свою вину в преступлении. Известно, что он был пьян, когда нес ребенка на контейнерную площадку.

Напомним, младенца 26 мая обнаружили в мусорном баке. Родителями крохи оказалась пара бездомных. Мужчина и женщина ютились в подвале многоэтажки.

Родив девочку, мать передала ее отцу, чтобы тот избавился от новорожденной. Мужчина завернул младенца в полиэтиленовый пакет и отнес на ближайшую мусорку.

Девочка осталась жива. По информации КП-Челябинск, жительница одного из соседних домов пошла выбрасывать мусор и услышала детский плач. Младенца доставили в больницу. Врачи определили, что малышка появилась на свет с недостаточным весом.

Сейчас сотрудники социальных служб ищут родственников девочки. Если их не окажется, то после всех необходимых процедур займутся поиском приемных родителей. Новорожденных обычно быстро забирают в новую семью.

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