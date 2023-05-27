Выше нормы: Жителей Челябинской области предупредили об аномальной погоде

В ближайший понедельник возможны грозы
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Челябинской области установилась аномальная жара. По прогнозу метеорологов, с 27 по 31 мая среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше климатической нормы.
В воскресенье 28 мая ожидают от +28 до +33 градусов в дневное время. Осадков не будет, но ветер при отдельных порывах может достигнуть скорости 12 метров в секунду.
В понедельник 29 мая не станет прохладней ни на градус. При этом днем возможны кратковременные дожди и грозы.
Напомним, 27 мая дождь с градом обрушился на Златоуст.
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