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НовостиОбщество27 мая 2023 10:39

Выше нормы: Жителей Челябинской области предупредили об аномальной погоде

Метеорологи предупредили жителей Челябинской области об аномальной жаре
Елена КОЛЧИНА
В ближайший понедельник возможны грозы

В ближайший понедельник возможны грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области установилась аномальная жара. По прогнозу метеорологов, с 27 по 31 мая среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В воскресенье 28 мая ожидают от +28 до +33 градусов в дневное время. Осадков не будет, но ветер при отдельных порывах может достигнуть скорости 12 метров в секунду.

В понедельник 29 мая не станет прохладней ни на градус. При этом днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Напомним, 27 мая дождь с градом обрушился на Златоуст.

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