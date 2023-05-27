В Челябинске машина сбила трехлетнего ребенка

ДТП случилось на Тополиной аллее Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске трехлетний ребенок попал под колеса. Его сбила LADA Granta.

ДТП случилось около 22:00 26 мая возле десятиэтажки на улице Академика Королева. Родители отпустили ребенка самостоятельно порезвиться, в результате он оказался на дороге возле подъездов, а взрослых рядом не было.

Машиной, которая сбила малыша, управляла 30-летняя женщина.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, ребенок получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.

Напомним, в Челябинской области два человека погибли в ДТП с переворотом на полевой дороге.

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