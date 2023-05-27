В Магнитогорске открыли Центр общения старшего поколения

Фото: отделение Соцфонда в Челябинской области

В Магнитогорске начал работу Центр общения старшего поколения. Его открыли в городском отделении Социального фонда.

Как рассказали в пресс-службе Соцфонда, пенсионеров будут ждать в центре по средам с 11:00 до 13:00. Программу работы продумали на несколько месяцев вперед. Гости смогут не только пообщаться, но и посмотреть кино, поиграть в игры, повысить компьютерную, финансовую и правовую грамотность. А еще в планах — организация творческих вечеров.

Небольшой концерт устроили уже на открытии центра. Посетители не смущались и подпевали артистам.

— Человеку, вышедшему на заслуженный отдых, очень важно сохранять связи с обществом, продолжать самореализовываться, чувствовать себя активными, а главное – нужными, — объяснил главную задачу нового центра и.о. управляющего ОСФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Центр общения в Магнитогорске стал уже вторым в регионе. Первый в прошлом году открыли в Копейске.

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