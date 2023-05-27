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НовостиПроисшествия27 мая 2023 13:38

В Челябинске эвакуировали людей из торгового комплекса «Синегорье»

На улицу из-за сообщения о минировании вывели сотрудников и посетителей
Елена КОЛЧИНА
"Синегорье"

"Синегорье"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске вечером 27 мая эвакуировали сотрудников и посетителей торгового комплекса «Синегорье», который находится рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом рассказали очевидцы. По предварительным данным, в комплекс поступило сообщение о минировании.

В региональном ГУ МВД сообщили, что сейчас здание «Синегорья» проверяют.

Ранее в Челябинске из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов колледжа. Никаких бомб в здании не нашли.

А чуть менее года назад пришлось эвакуировать железнодорожный вокзал. Тревога также оказалась ложной.

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