В Челябинске эвакуировали людей из торгового комплекса «Синегорье»

"Синегорье" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске вечером 27 мая эвакуировали сотрудников и посетителей торгового комплекса «Синегорье», который находится рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом рассказали очевидцы. По предварительным данным, в комплекс поступило сообщение о минировании.

В региональном ГУ МВД сообщили, что сейчас здание «Синегорья» проверяют.

Ранее в Челябинске из-за сообщения о минировании эвакуировали студентов колледжа. Никаких бомб в здании не нашли.

А чуть менее года назад пришлось эвакуировать железнодорожный вокзал. Тревога также оказалась ложной.

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