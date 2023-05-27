Привязанного к дереву далматина обнаружили челябинцы в городском бору

Собака была рядом с волейбольной площадкой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинцы спасли далматина, которого кто-то оставил привязанным к дереву у волейбольной площадки в тридцатиградусную жару. Собаку еще утром обнаружили студенты, но отвязывать бедолагу не стали – решили, что хозяин где-то рядом. Однако, когда через несколько часов вернулись проведать питомца, оказалось, что он так и сидит на месте во всей своей амуниции: шлейке, ошейнике и наморднике. На помощь собаке отправилась челябинка, у которой дома тоже живет далматин:

– Мне позвонила студентка, в районе 15 часов и рассказала, что нашла где-то через знакомых мой номер, якобы у меня есть далматин и я могу помочь. Рассказала историю о привязанной к дереву собаке. Я ей посоветовала разместить объявление в «потеряшке» и сама решила приехать посмотреть ситуацию! Ну а в итоге забрала его и отвезла в стационар, – рассказывает челябинка Анна Сазонова.

Собаку на ближайшие сутки приняли в ветклинике «Наш дом». Специалисты при осмотре не нашли клейма или чипа, поэтому установить хозяина сейчас затруднительно:

– Питомец чудом избежал обезвоживания. Он очень напуган, находится в стрессе. У собаки относительно недавно поменялись зубы – ему не больше 8-10 месяцев, а ещё необычные глаза – левый карий, а правый – голубой, – сообщили «Комсомольской правде» в ветклинике.

Челябинцы надеются выяснить, что приключилось с хозяином собаки, а также каким образом она оказалась брошенной на улице. Параллельно они ищут для далматина новый дом.

Напомним, на днях в Кодексе об административных правонарушениях появились поправки для безответственных владельцев животных. Согласно закону, для них теперь предусмотрен штраф до 30 000 рублей.

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