В Челябинске увеличили время работы подразделений ГИБДД

МФЦ и МРЭО будут открываться на час раньше. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинске МРЭО на улице Харлова и МФЦ на Университетской набережной будут открываться на час раньше. Как сообщили в областной ГИБДД, такое решение приняли из-за увеличившегося потока горожан.

Увеличение времени работы позволит принять на 60 человек больше. В ведомстве напомнили, чтобы сэкономить время, стоит записаться на регистрацию машины, прием экзаменов и выдачу прав предварительно на портале Госуслуг. Кроме того, на портале можно узнать информацию о штрафах и прекратить регистрацию машины, не выходя из дома.

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