В Челябинской области возобновили выдачу биометрических загранпаспортов

Подать заявление можно уже 1 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июня в Челябинской области снова будут оформлять загранпаспорта с электронным носителем информации. Об этом сообщает Управление по вопросам миграции.

Срок оформления – 30 дней, подать заявление можно через портал Госуслуг и в МФЦ.

Напомним, выдавать биометрические паспорта перестали зимой. В «Гознаке» объяснили, что проблема связана с повышенным спросом на биометрические загранпаспорта, возникшим в последние месяцы. Для новых документов не хватает микрочипов.

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