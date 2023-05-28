У 18-летней жительницы Магнитогорска вымогали деньги за интимные фото

В полиции советуют быть бдительнее.
Фото: Тимур ХАНОВ.
18-летняя жительница Магнитогорска некоторое время общалась в соцсети со знакомым, отправляла ему свои фото. Но спустя некоторое время в мессенджер пришло сообщение от незнакомца – плати 15 тысяч рублей или твои откровенные фотки увидят родственники. Девушка на шантаж не поддалась и пошла в полицию.
- По данному факту отделом дознания районного отдела полиции возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские напоминают: в интернете орудуют группы злоумышленников, которые под разными предлогами вымогают деньги. Будьте внимательны!
Кстати, шантажируют не только девушек, но и парней. В такую же ситуацию попал 16-летний житель Кыштыма. Правда, за откровенные фото у него просили меньше – всего 2 тысячи рублей.
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