У 18-летней жительницы Магнитогорска вымогали деньги за интимные фото

В полиции советуют быть бдительнее. Фото: Тимур ХАНОВ.

18-летняя жительница Магнитогорска некоторое время общалась в соцсети со знакомым, отправляла ему свои фото. Но спустя некоторое время в мессенджер пришло сообщение от незнакомца – плати 15 тысяч рублей или твои откровенные фотки увидят родственники. Девушка на шантаж не поддалась и пошла в полицию.

- По данному факту отделом дознания районного отдела полиции возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские напоминают: в интернете орудуют группы злоумышленников, которые под разными предлогами вымогают деньги. Будьте внимательны!

Кстати, шантажируют не только девушек, но и парней. В такую же ситуацию попал 16-летний житель Кыштыма. Правда, за откровенные фото у него просили меньше – всего 2 тысячи рублей.

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