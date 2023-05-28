В Челябинске на месяц перекроют поворот с Ленина на Российскую

Отнесенный поворот откроют 20 июня.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С 28 мая по 20 июня в Челябинске закроют правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.
- Поворот закрыт в связи с проведением работ на сетях водоснабжения, - рассказали в администрации города, попросив водителей учитывать временные знаки дорожного движения и заранее планировать маршрут.
Фото: мэрия Челябинска
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