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НовостиОбщество28 мая 2023 5:31

В Челябинске на месяц перекроют поворот с Ленина на Российскую

Причина – ремонт на сетях водоснабжения
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Отнесенный поворот откроют 20 июня.

Отнесенный поворот откроют 20 июня.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 28 мая по 20 июня в Челябинске закроют правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

- Поворот закрыт в связи с проведением работ на сетях водоснабжения, - рассказали в администрации города, попросив водителей учитывать временные знаки дорожного движения и заранее планировать маршрут.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

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