Полезла за кольцом и застряла: в Магнитогорске спасатели вызволили девушку с опоры Казачьего моста

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске девушка решила помочь прохожей, которая уронила кольцо с Казачьего моста. Украшение упало на опору на 2 метра ниже уровня тротуара. Кольцо девушка спасла, а вот обратно забраться – никак. К счастью, ее заметили местные рыбаки. Они и вызвали спасателей.

- Спустившись вниз, спасатели одели девушку в страховочную систему и при помощи альпинистского снаряжения быстро и безопасно подняли наверх, - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. - Травм и телесных повреждений пострадавшая не получила.

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