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НовостиПроисшествия28 мая 2023 6:18

В Троицке мужчина упал в колодец глубиной в 7 метров

Вызволять его пришлось спасателям
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Мужчина с сыном чистили колодец у себя во дворе.

Мужчина с сыном чистили колодец у себя во дворе.

Фото: Мария РАЗУМОВА

В субботу, 27 мая, в Троицке мужчина упал на дно колодца. Мужчина вместе с сыном чистили колодец во дворе частного дома по ул. Крахмалева, когда внезапно одна из проволочных петель в железобетонном кольце разрушилась и он упал в воду.

- Сын, который был наверху, сразу позвонил спасателям. Уже через 10 минут пострадавшего с помощью лестницы подняли на поверхность, - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Позже мужчина рассказала, что в первые минуты смог сам выбраться из ледяной воды и ждал помощь, уперевшись ногами и спиной в стенки колодца. К счастью, серьезных травм он не получил.

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