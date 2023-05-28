Полицейские проверили ТК «Прииск» в Челябинске из-за сообщения о минировании

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Днем в воскресенье, 28 мая, силовики проверили ТК «Прииск» на Северо-Западе после сообщения о минировании.

- Мероприятия завершены. Подозрительных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Напомним, схожая ситуация была вчера в ТК «Синегорье». Вечером 27 мая в комплекс поступило сообщение о минировании, сотрудников и посетителей торгового комплекса эвакуировали.

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