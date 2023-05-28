Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» в новом сезоне сыграет в чемпионате Суперлиги. Фото БК «Челбаскет»

В новом сезоне 2023-2024 «Челбаскет», который выиграл «золото» предыдущего регулярного чемпионата Высшей лиги, сыграет в турните рангом выше — в Суперлиге. Решение было принято на недавнем заседании Российской федерации баскетбола. Это было связано с успешным выступлением БК «Челбаскет» в чемпионате Высшей лиге.

- Мы благодарим за поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Та помощь, работа и забота, которая сейчас есть о баскетболе и внимание вообще к спорту в регионе помогает нам двигаться дальше. Мы с благодарностью приняли предложение РФБ о переходе в Суперлигу. Перед тем, как принять решение, мы думали и решали две главные задачи: формирование команды на более чем 50% из местных южноуральских парней и техническая готовность для того, чтобы принимать Регулярный Чемпионат Суперлиги. В новом сезоне будут сюрпризы, с точки зрения площадок. Скорее всего «Челбаскет» будет играть на нескольких площадках, тем самым мы будем пытаться увеличить географию наших болельщиков, — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Вместе с «Челбаскетом» в Суперлигу также вошли клубы МБА-2 и БАРС-РГЭУ.

Напомним, что БК «Челбаскет» всего за три года со времени создания клуба сумел выйти в Суперлигу.

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