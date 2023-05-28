В Челябинской области вычислили больше 500 мотоциклистов-нарушителей

В полицию поступает много жалоб на мотогонщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После жалоб горожан на ночных мотогонщиков полицейские Челябинской области провели рейд. Чтобы выявить нарушителей, сотрудники скорректировали маршруты патрулирования.

В итоге полицейские пресекли 530 административных правонарушений: 28 мотоциклистов были нетрезвыми, 164 были без прав или лишены их. 60 водителей внесли изменения в конструкцию мотоциклов, еще почти 100 отправили на спецстоянку за нарушение водителями правил дорожного движения.

В полиции объяснили, что о нарушителях можно сообщить в отделы полиции по телефону, а также через официальный интернет-сайт МВД России или сервис Госавтоинспекции с приложением ссылки на размещенные в интернете фото- или видеоматериалы, на которых зафиксирован факт нарушения водителем ПДД

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