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НовостиПроисшествия29 мая 2023 3:19

В Челябинске загорелся склад пиломатериалов

Пламя охватило более 2 тысяч квадратных метров
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный пожар начался ранним утром 29 мая на улице Енисейской в Челябинске. Огонь вспыхнул на площадке, где под открытым небом хранились пиломатериалы.

— Происходит горение досок и бруса, уложенных в штабеля, — сообщили в региональном ГУ МЧС. — Есть угроза распространения на два складских здания.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

К 8:00 распространение пламени удалось остановить. Огонь, по подсчетам пожарных, охватил 2,6 тыс. квадратных метров.

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