Трое молодых людей погибли при столкновении LADA с грузовиком под Челябинском

Фото: УГИБДД по Челябинской области

LADA Kalina столкнулась с грузовиком Mercedes на дороге Западный обход Челябинска, погибли три человека.

Авария произошла около 23:50 28 мая. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 24-летний водитель выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил место Mercedes.

Тяжелый грузовик буквально снес легковую машину. На его кабине осталась большая вмятина, а LADA выбросило с дороги.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Две пассажирки отечественного автомобиля, 22-летние девушки, погибли на месте аварии. Еще одного пассажира, 22-летнего молодого человека, увезли в больницу, но он вскоре умер на руках у врачей. Водитель LADA остался жив, но получил травмы.

Ранее в Челябинске машина сбила трехлетнего ребенка.

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