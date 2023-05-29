В Челябинской области после 34-градусной жары пройдут грозы с градом

К аномальной жаре прибавятся грозы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинской области в понедельник 29 мая могут начаться грозы с градом. Дожди, по прогнозам метеорологов, не будут долгими.
Ветер при порывах может достигнуть 16 метров в секунду. При этом аномальная жара не ослабнет. В понедельник днем температура поднимется до +29, +34 градусов.
Жаркой, если верить предварительному прогнозу Гидрометцентра, будет вся наступившая неделя. В дневное время температура не станет опускаться ниже +27 градусов. Дожди возможны, но лишь кратковременные.
Напомним, в минувшие выходные град прошел в Златоусте.
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