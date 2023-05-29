Более 13 тысяч выпускников в Челябинской области сдадут ЕГЭ по русскому языку

В Челябинской области будут работать 89 пунктов приема экзамена Фото: Егор ИВЛЕВ

Южноуральские одиннадцатиклассники 29 мая сдают единый госэкзамен по русскому языку. Этот экзамен самый массовый из-за того, что является обязательным для всех выпускников.

Как сообщили в региональном министерстве образования, пройти испытание предстоит 13,2 тыс. одиннадцатиклассников. Сдавать ЕГЭ по русскому языку будут одновременно в 89 экзаменационных пунктах.

Выпускникам нужно будет ответить на 26 вопросов и написать сочинение. Все это необходимо сделать за три с половиной часа. Результаты экзамена обещают объявить не позднее 16 июня.

Ранее в Челябинске назвали самые популярные ЕГЭ по выбору. Оказалось, что школьники стремятся сдавать математику, но не иностранные языки.

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