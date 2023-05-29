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НовостиОбщество29 мая 2023 5:30

«Аккуратно, чтобы не попадало на жителей»: в Челябинске будут поливать дороги для борьбы с тополиным пухом

В Челябинске будут поливать улицы ради борьбы с тополиным пухом
Елена КОЛЧИНА
Тополя зацвели раньше обычного

Тополя зацвели раньше обычного

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске попытаются уменьшить количество тополиного пуха, поливая улицы. Заняться этим поручила мэр Наталья Котова.

— Давайте принимать меры, чтобы прибивать тополиный пух, то есть, поливать водой максимально, — обратилась к Наталья Котова к вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову. — Правильно делаете, что орошаете улицы в такую жару. Только аккуратно, чтобы не попадало на жителей.

Глава города уточнила, что в этом году тополя в Челябинске зацвели на 17 дней раньше, чем в прошлом.

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