В Челябинске снова может измениться цвет водопроводной воды

Качество воды изменится на три дян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске с 31 мая по 2 июня может измениться цвет воды из-под крана. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, изменения связаны со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях.

— Планируется производить переключение подающих магистральных водоводов. Из-за этого будет происходить увеличение скорости потока на оставшихся водоводах. Как следствие, возможно изменение цветности воды у потребителей, — рассказал Александр Астахов на совещании в администрации Челябинска.

Цвет воды уже менялся в Челябинске из-за работ на очистных сооружениях в конце апреля и начале мая.

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