В Челябинской области из-за жары 29 мая ввели ограничения для грузовиков

Днем температура поднимется до +34 Фото: Иван ВИСЛОВ

Из-за аномальной жары в Челябинской области 29 мая ввели ограничения для грузовых машин. Об этом предупредили в региональном управлении ГИБДД.

С 12:00 до 20:00 большегрузным автомобилям нельзя будет двигаться по трем участкам дорог. Это отрезок с 1549 по 1871 километр трассы М-5, участок с 16 до 146 километра трассы Челябинск-Троицк, а также участок с 12 до 55 километра дороги Челябинск-Новосибирск.

— Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, — заявили в ГИБДД.

О дополнительных ограничениях предупредили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Для грузовиков с полудня до 20:00 будет закрыт участок с 11 до 130 километра трассы М-5 (на подъезде к Екатеринбургу).

апомним, днем 29 мая в Челябинской области прогнозируют жару до +34 градусов, а также грозы и град.

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