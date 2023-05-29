В Челябинске на пляжах за неделю отдохнули больше 12 тысяч человек

Фото: УБЖ Челябинска

За минувшую неделю пляжи Челябинска посетили 12,5 тыс. человек. Об этом на совещании в городской администрации сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он уточнил, что особенный наплыв отдыхающих случился в выходные. За два дня на пляжи пришли почти 8 тыс. челябинцев.

— Было одно происшествие. На озере Смолино из воды был спасен ребенок 12 лет, — рассказал Александр Астахов.

Напомним, в Челябинске в этом году работают 19 пляжей, в том числе 9 муниципальных.

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