В Челябинской области водитель повалил бетонный столб, пострадала пассажирка

Фото: ОГИБДД Кыштыма

В Челябинской области автомобиль врезался в электроопору, пострадала женщина.

Авария произошла утром 27 мая в Кыштыме, рядом с радиозаводом. 20-летний водитель Renault Logan слишком сильно разогнался и скатился с дороги. Машина угодила прямо в бетонный столб.

Электроопора не выдержала удара и повалилась на Renault.

Пострадала 59-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лучевой кости.

– Установлено, что виновник ДТП получил водительское удостоверение в конце 2021 года, за это время трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, — рассказали в ГИБДД Кыштыма.

Напомним, под Челябинском водитель выскочил со второстепенной дороги прямо под грузовик. Погибли две девушки и молодой человек.

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